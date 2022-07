Amici 21: quante copie hanno venduto in totale i cantanti (Di sabato 30 luglio 2022) Amici 21, tre mesi dopo. Che fine hanno fatto Albe, LDA, Sissi, Alex e il vincitore Luigi Strangis? Ma soprattutto: quanto hanno venduto con i loro album di debutto? A rispondere è stato il portale musicale All Music Italia che ha evidenziato un allarmante risultato. Quest’anno, infatti, ad eccezione degli scorsi anni nessun cantante ha ancora ottenuto con l’album un disco d’oro. “è il peggior risultato per i dischi del programma dal 2011 (eccezion fatta per l’annata del lockdown)“, hanno scritto. L’artista che ad oggi ha venduto di più è il vincitore Luigi Strangis che con l’omonimo album ha piazzato (fra vendite e streaming) 21 mila copie. Secondo posto per Alex (fermo a 15 mila copie); segue LDA (con 13 mila copie); Sissi (con 4.500 ... Leggi su biccy (Di sabato 30 luglio 2022)21, tre mesi dopo. Che finefatto Albe, LDA, Sissi, Alex e il vincitore Luigi Strangis? Ma soprattutto: quantocon i loro album di debutto? A rispondere è stato il portale musicale All Music Italia che ha evidenziato un allarmante risultato. Quest’anno, infatti, ad eccezione degli scorsi anni nessun cantante ha ancora ottenuto con l’album un disco d’oro. “è il peggior risultato per i dischi del programma dal 2011 (eccezion fatta per l’annata del lockdown)“,scritto. L’artista che ad oggi hadi più è il vincitore Luigi Strangis che con l’omonimo album ha piazzato (fra vendite e streaming) 21 mila. Secondo posto per Alex (fermo a 15 mila); segue LDA (con 13 mila); Sissi (con 4.500 ...

ettorick : @CeresaRaffaele Per merito di Conte ????? faccio l’imprenditore da mezzo secolo malgrado parassiti come voi abbiano… - Ettore42332696 : - theterryyy : @Pollon51257077 @Lucillalucilla7 No no ?? bene non vedeva l'ora di dire che sono amici per uscire un pò. Povera H qu… - Novella_2000 : Amici 21, ecco quante copie hanno venduto gli album dei cantanti: è la peggior annata dal 2011! - Djnc78 : @juventinissimo @willy_signori @mirkonicolino @dariopelle3 Sai quante volte l'ho pensato? E sai quante volte in mol… -