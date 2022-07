Usa: venduto scheletro dinosauro, gli scienziati preoccupati (Di venerdì 29 luglio 2022) Aste e paleontologia, la polemica continua negli Stati Uniti dopo la vendita dello scheletro di un Gorgosauro per poco più di 6 milioni di dollari da parte dalla casa d'aste Sotheby's, come riporta la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Aste e paleontologia, la polemica continua negli Stati Uniti dopo la vendita dellodi un Gorgosauro per poco più di 6 milioni di dollari da parte dalla casa d'aste Sotheby's, come riporta la ...

Nel 2020 fu rinvenuto lo scheletro del tirannosauro più completo al mondo, Stan, poi venduto per 31,8 milioni di dollari. Al momento della vendita, i paleontologi temevano che il fossile fosse perso ...