Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il sindaco di kharkiv ha segnalato che le forze russe hanno colpito una casa a due piani università lo ha riferito Chi è indipendente sul posto Sono al lavoro i soccorritori non siano ancoradi vittime di morti e feriti il bilancio dei bombardamenti effettuati dalle forze russe nelleore nel Plus meridionale ucraino dickerson secondo quanto riferisce la polizia locale citato da chi è indipendente negli attacchi sono stati distrutto da diverse case in 4 insediamenti secondo quanto riferito le forze russe hanno rubato veicoli civili e una nave passeggeri che avrebbero utilizzato per attraversare il fiume nell’aria del Ponte Antonetti poi danneggiato ombre rosse sulla crisi del governo draghi per Salvini i legami tra ...