Traffico Roma del 29-07-2022 ore 11 | 30

(Di venerdì 29 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani risolti i problemi legati all’ incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo non ci sono più code altezza via di Acilia diancora crude ma perin lavori al nord della capitale sulla Cassia Veientana da via di Santa Cornelia al Raccordo Anulare entriamo asulla tangenziale file dovute ad un incidente via delle Valli via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico brevi code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Appia e Tuscolana che ritroviamo sulla A1Napoli pertra svincolo A24 e Valmontone verso Napoli per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura ...