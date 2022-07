Sondrio | trovato morto 39enne disperso da ieri sera

(Di venerdì 29 luglio 2022) Milano, 29 lug.(Adnkronos) - E' statoquesta mattina sulla Statale 301 del Foscagno, in alta Valtellina, il corpo senza vita di un uomo di 39 anni che risultavada. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle 9 nella zona di Isolaccia, una frazione del Comune di Valdidentro, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e personale del soccorso alpino Cnsas. Il caso è al vaglio delle forze dell'ordine.

Giorno_Sondrio : A 4 anni esce di casa Trovato in giro da solo -

IL GIORNO

Era uscito per cercare funghi ma è stato ritrovato senza vita questa mattina, tragedia a Valdidentro, Provincia di. Probaabilmente un malore la causa del decesso L'uomo di 41 anni, originario di Erba (CO) è stato ritrovato stamattina, 29 luglio 2022, dopo essere scomparso ieri. Era uscito in cerca di ...Oggi ne ho tre, Brando, Emma e Tyke, l'ultimoin un cassonetto. Ma si può Che gente!". ... eletta nel collegio Como - Varese -. La gente arrivava in ufficio a chiedere sconti sulle ... Valdidentro, giovane uomo trovato morto Valdidentro (Sondrio) - Tragedia nella mattina di oggi in provincia di Sondrio. Intorno alle 8 di stamani, venerdì 29 luglio, lungo la strada SS301 a Valdidentro (frazione Isolaccia) è stato trovato i ...Eletti anche il Vicepresidente Alessandro Tenzi, i Consiglieri Giorgio Visini e Davide Biasion e il Rappresentante Piccola Industria Danilo Drocco “L’obiettivo è quello di fare sistema, guardando alla ...