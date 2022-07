Rissa in chiesa tra preti Il crocifisso usato come arma | è choc al funerale

(Di venerdì 29 luglio 2022)intra due. È finita a colpi dila lite nata durante undi un militare. Lo riferiscono i media locali, mentre un video dell’episodio è diventato virale. Il sacerdote del patriarcato russo Anatoly Dudko è andato su tutte le furie dopo le parole del collega ucraino, che poco prima aveva inveito contro Vladimir Putin. Ildi Oleksandr Zinivy è stato interrotto quando il sacerdote russo, Mykhailo Vasylyuk del Patriarcato di Mosca, è corso dal sacerdote ucraino, Anatoliy Dudko, e lo ha colpito con una croce. Il reverendo Dudko, dellaortodossa ucraina (OCU), aveva accVladimir Putin di aver invaso l’Ucraina per proteggere i credenti dellaortodossa russa. Il filmato ...

