Raspadori al Napoli | come cambia il modulo di Spalletti

Il Napoli fa sul serio per Giacomo Raspadori del Sassuolo, così Spalletti può tornare al modulo 4-2-3-1. Questo sistema di gioco è quello maggiormente apprezzato dal tecnico toscano, che nella scorsa stagione ha usato Mertens e soprattutto Zielinski nella posizione di trequartista. Ora Mertens non c'è più e Zielinski è vicino al West Ham, ma in generale il polacco non ha mai veramente convinto in quella posizione, troppo schiacciato verso la porta e con poco spazio davanti per le sue giocate. Fino ad ora Spalletti ha sempre provato il 4-3-3 durante il ritiro di Dimaro e Castel di Sangro. Ma il modulo del Napoli potrebbe cambiare con l'acquisto di Raspadori dal Sassuolo. Aurelio De Lurentiis si sta muovendo in prima persona

