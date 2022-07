Pechino, in mostra i capolavori della Gnam di Roma (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, ha inaugurato nei giorni scorsi una mostra dedicata all’arte italiana, dal titolo “The Infinite Universe of Wuji: Masterpieces from the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma”, visitabile fino al 30 ottobre 2022 al World Art Museum di Pechino. L’esposizione, organizzata nel quadro dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022, è un progetto internazionale concepito dalla Gnam di Roma e prodotto da China Museum International per mostrare al pubblico cinese una delle più grandi e importanti collezioni di arte moderna e contemporanea. Per l’occasione, l’Ambasciatore Ferrari ha sottolineato come sia entrato nel vivo l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Ambasciatore d’Italia a, Luca Ferrari, ha inaugurato nei giorni scorsi unadedicata all’arte italiana, dal titolo “The Infinite Universe of Wuji: Masterpieces from the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di”, visitabile fino al 30 ottobre 2022 al World Art Museum di. L’esposizione, organizzata nel quadro dell’AnnoCultura e del Turismo Italia-Cina 2022, è un progetto internazionale concepito dalladie prodotto da China Museum International perre al pubblico cinese una delle più grandi e importanti collezioni di arte moderna e contemporanea. Per l’occasione, l’Ambasciatore Ferrari ha sottolineato come sia entrato nel vivo l’AnnoCultura e del Turismo Italia-Cina ...

