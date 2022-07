Marta, significato e origine del nome (Di venerdì 29 luglio 2022) Si tratta di un nome di origine semitica, basato sul termine aramaico ???? (maretha, femminile di m?r o mara), che significa “signora”, “padrona”, ed è quindi affine, dal punto di vista semantico, ai nomi Sara, Donna, Lia, Creusa, Freya, Despina e Matrona. Si tratta di un nome di tradizione biblica, in quanto portato da Marta, la sorella di Maria e Lazzaro, citata nel Vangelo di Luca e in quello di Giovanni, e proprio grazie a tale figura il nome si è diffuso. Nel nostro Paese è in effetti ben attestato in tutta la penisola, in modo particolare in Trentino-Alto Adige. Secondo dati dell’ISTAT nei primi anni del XXI secolo è tra i primi 30 nomi preferiti per le nuove nate. Nel 2020 sono state 1223 le neonate chiamate in questo modo su tutto il territorio nazionale. La forma Martha non venne usata in ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 29 luglio 2022) Si tratta di undisemitica, basato sul termine aramaico ???? (maretha, femminile di m?r o mara), che significa “signora”, “padrona”, ed è quindi affine, dal punto di vista semantico, ai nomi Sara, Donna, Lia, Creusa, Freya, Despina e Matrona. Si tratta di undi tradizione biblica, in quanto portato da, la sorella di Maria e Lazzaro, citata nel Vangelo di Luca e in quello di Giovanni, e proprio grazie a tale figura ilsi è diffuso. Nel nostro Paese è in effetti ben attestato in tutta la penisola, in modo particolare in Trentino-Alto Adige. Secondo dati dell’ISTAT nei primi anni del XXI secolo è tra i primi 30 nomi preferiti per le nuove nate. Nel 2020 sono state 1223 le neonate chiamate in questo modo su tutto il territorio nazionale. La forma Martha non venne usata in ...

