Lotito | costruita la Lazio di Sarri

lazio_story : #Lotito: “Squadra costruita in accordo con #Sarri. Forse faremo anche altro in entrata” -

Laziostory

ROMA - Non uno, ma due progetti in cantiere.vuole lo stadio, è più determinato che mai. È convinto che riuscirà a regalare alla Lazio il ...e morali fino al 2049 sull'operaper le ......quasi irripetibile - verrebbe da dire - una vera e propria vittoria meritata -nel tempo -... Adesso vedremo se la società diaccontenterà le richieste del suo tecnico sul mercato, ... Lotito: “Squadra costruita in accordo con Sarri. Forse faremo anche altro in entrata”