LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga prova ad andare via sul Col de Klingenthal (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Rimane sempre di poco superiore al minuto e mezzo il margine delle quattordici in testa. 14.29 Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) si stacca dal gruppo maglia gialla e prova a ridurre il distacco dalle fuggitive. 14.27 Aumenta il vantaggio delle fuggitive, il distacco dal plotone adesso è pari a 1’24” quando siamo giunti al chilometro 50. 14.24 Ecco il gruppo di testa che si è venuto a creare, con un vantaggio di 40? sul gruppo: 1 3 CORDON-RAGOT Audrey (FRA) TFS 2 13 GUTIÉRREZ Sheyla (ESP) MOV 3 23 MAJERUS Christine (LUX) SDW 4 35 LE NET Marie (FRA) FSF 5 42 HENDERSON Anna (GBR) JVW 6 53 KOCH Franziska (GER) DSM 7 64 CROMWELL Tiffany (AUS) CSR 8 84 ROSEMAN-GANNON Ruby (AUS) BEX 9 92 ALONSO Sandra (ESP) WNT 10 125 SMULDERS Silke ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Rimane sempre di poco superiore al minuto e mezzo il margine delle quattordici in testa. 14.29 Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) si stacca dal gruppo maglia gialla ea ridurre il distacco dalle fuggitive. 14.27 Aumenta il vantaggio delle fuggitive, il distacco dal plotone adesso è pari a 1’24” quando siamo giunti al chilometro 50. 14.24 Ecco il gruppo di testa che si è venuto a creare, con un vantaggio di 40? sul gruppo: 1 3 CORDON-RAGOT Audrey (FRA) TFS 2 13 GUTIÉRREZ Sheyla (ESP) MOV 3 23 MAJERUS Christine (LUX) SDW 4 35 LE NET Marie (FRA) FSF 5 42 HENDERSON Anna (GBR) JVW 6 53 KOCH Franziska (GER) DSM 7 64 CROMWELL Tiffany (AUS) CSR 8 84 ROSEMAN-GANNON Ruby (AUS) BEX 9 92 ALONSO Sandra (ESP) WNT 10 125 SMULDERS Silke ...

