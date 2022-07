LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: contrattacco di Henderson, Le Net e Lowden ai -15 (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Mancano meno di 15 chilometri al traguardo di Rosheim. 15.59 Henderson, Le Net e Lowden hanno una decina di secondi sulle altre fuggitive. 15.58 Intanto nuova accelerazione di Anna Henderson (Jumbo-Visma) nel gruppo in fuga, seguita prima da Marie Le Net (FDJ-Suez-Futuroscope) e da Joscelin Lowden (Uno-X Pro Cycling). 15.57 La Kopecky era poco dietro la Amialusik e si è appena riagganciata al gruppo. 15.55 Intanto si è riagganciata al gruppo Alena Amialusik (Canyon/SRAM Racing), anche lei coinvolta nella caduta precedente. Non abbiamo invece notizie di Lotte Kopecky (Team SD Worx). 15.54 A 17 chilometri dal traguardo, il vantaggio di Audrey Cordon-Ragot, Sheyla Gutierrez, Christine Majerus, Marie Le Net, Anna Henderson, ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Mancano meno di 15 chilometri al traguardo di Rosheim. 15.59, Le Net ehanno una decina di secondi sulle altre fuggitive. 15.58 Intanto nuova accelerazione di Anna(Jumbo-Visma) nel gruppo in fuga, seguita prima da Marie Le Net (FDJ-Suez-Futuroscope) e da Joscelin(Uno-X Pro Cycling). 15.57 La Kopecky era poco dietro la Amialusik e si è appena riagganciata al gruppo. 15.55 Intanto si è riagganciata al gruppo Alena Amialusik (Canyon/SRAM Racing), anche lei coinvolta nella caduta precedente. Non abbiamo invece notizie di Lotte Kopecky (Team SD Worx). 15.54 A 17 chilometri dal traguardo, il vantaggio di Audrey Cordon-Ragot, Sheyla Gutierrez, Christine Majerus, Marie Le Net, Anna, ...

