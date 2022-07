“Ho un disturbo ossessivo compulsivo” | Allarme ad Amici 22 | confessione inaspettata

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un volto protagonista di22 ha rivelato un dettaglio personale molto delicato. Soffre di unpesante, ecco cosa gli succede22 (Youtube)I personaggi famosi sembrano spesso intoccabili, visti dal divano. Il successo di cui godono li rende infatti sempre allegri e realizzati e il pubblico da casa fatica a comprendere che, come tutti, anche loro vivono complicanze quotidiane anche pesanti. Nelle ultime ore, un noto volto della televisione e futuro protagonista ad22 si è voluto lasciare andare e ammettere le proprie difficoltà. Il suo racconto mette i brividi e fa paura, ma fa luce su una realtà spesso in penombra: quella dei disturbi psicologici nel mondo dello spettacolo. L’ansia da prestazione è infatti molta e, sebbene in scena tutti siano belli e felici, dentro di loro potrebbe nascondersi ...

GioChirilly : @PBerizzi @repubblica Questo si chiama disturbo compulsivo ossessivo ed è una malattia - infoitcultura : Arisa, il disturbo ossessivo compulsivo: 'Perché devo rasarmi i capelli' - DebSpiderButt : La mia carriera si è conclusa col voto che preferisco ora il mio disturbo ossessivo compulsivo può gongolare - pastaconpatate : Ho bisogno di andare in libreria e comprare una decina di libri perché devo sfogare il mio disturbo ossessivo compulsivo spendendo soldi ORA - iazeolla : @GianricoCarof Il vostro è un Disturbo Ossessivo Compulsivo con vantaggio secondario… -

Adesso parla Arisa , che in un'intervista a 361 magazine dice: 'Spesso sono costretta a rasare la chioma a causa della Tricotillomania di cui soffro da tempo'. Si tratta di uncompulsivo derivante dall'ansia che la porta a strapparsi i capelli da sola. Amici, Arisa pronta a tornare La bomba a poche settimane dall'inizioLa coach di Ballando con le Stelle soffre di Tricotillomania, uncompulsivo che spinge la cantante a strapparsi i capelli e per questo spesso, soprattutto in passato, stata ...Francesco Fredella 29 luglio 2022 a. a. a. Adesso parla Arisa, che in un’intervista a 361 magazine dice: “Spesso sono costretta a rasare la chioma a causa della Tricotillomania di cui soffro da tempo' ...Abbiamo chiesto alla dottoressa Elisa Valteroni, psicologa-psicoterapeuta, ricercatrice e docente di psicoterapia breve strategica, un approfondimento: "Nel periodo estivo maggiori rischi per i pazien ...