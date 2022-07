F1, Lando Norris: “Siamo andati più veloci del solito, ma non credo che riusciremo lottare per la pole” (Di venerdì 29 luglio 2022) Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2022 di Formula 1, Lando Norris ha sorprendentemente registrato il secondo tempo della sessione preceduto dal solo Charles Leclerc, confermando l’ottimo momento per la McLaren. 1:18.662 il miglior giro del britannico, il secondo per l’appunto di queste FP2 con 0.217 di ritardo dal pilota monegasco della Ferrari. L’attesa adesso è tutta per domani e domenica, cercando anche di capire se un ritmo del genere sarà confermato anche nei momenti clou del weekend all’Hungaroring. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della McLaren rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine delle FP2: “Direi che oggi è andata abbastanza bene, anche la macchina ha risposto bene, sembra adattarsi alle caratteristiche di questo circuito. Siamo andati più ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2022 di Formula 1,ha sorprendentemente registrato il secondo tempo della sessione preceduto dal solo Charles Leclerc, confermando l’ottimo momento per la McLaren. 1:18.662 il miglior giro del britannico, il secondo per l’appunto di queste FP2 con 0.217 di ritardo dal pilota monegasco della Ferrari. L’attesa adesso è tutta per domani e domenica, cercando anche di capire se un ritmo del genere sarà confermato anche nei momenti clou del weekend all’Hungaroring. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della McLaren rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine delle FP2: “Direi che oggi è andata abbastanza bene, anche la macchina ha risposto bene, sembra adattarsi alle caratteristiche di questo circuito.più ...

