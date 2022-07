È ufficiale | nasce la Pioppo Futsal | da settembre inizierà il campionato di serie D

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ormai è ufficiale, quello che per molti è stato solo un sogno adesso è realtà. E, soprattutto per la comunità di, quella di ieri sarà una data da ricordare. Perché il 28 luglio 2022 è nata ufficialmente la nuova squadra di calcio locale. La l’A.S.D.ha ottenuto l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – LND CR SICILIA. “Si tratta di una nuova avventura intrapresa da e per– spiega con entusiasmo il presidente della società, Fabio Gullo -. Riportiamo il calcio a, siamo certi di avere il sostegno di tutti i nostri concittadini che aspettano di vedere i nostri colori giallo-verdi con immenso entusiasmo”. Dala nuova squadra militerà in categoria D. Comincerà la preparazione presso la palestra dell’Istituto Margherita di Navarra ...