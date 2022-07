Con la regola del secondo mandato fuori dal Parlamento 50 M5s (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Ora che il dado è tratto e che Giuseppe Conte, anche per effetto della moral suasion del Garante Beppe Grillo, ha optato per la conferma della regola dei due mandati per gli eletti del M5s senza prevedere alcuna deroga, si possono tirare le somme su chi non tornerà - per lo meno sotto le insegne pentastellate - nella prossima legislatura. Tra di loro, come è noto, ci sono molti big ma non solo: tra senatori e deputati il conto, al netto di chi ha seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arriva a una cinquantina di eletti. Prima della scissione di Di Maio, infatti, il conto arrivava a 83 parlamentari al secondo mandato, ma sono ovviamente i nomi più roboanti su cui, in queste ore, si sta concentrando l'attenzione. A partire da Roberto Fico il quale, dopo una legislatura da presidente della commissione di Vigilanza Rai e ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Ora che il dado è tratto e che Giuseppe Conte, anche per effetto della moral suasion del Garante Beppe Grillo, ha optato per la conferma delladei due mandati per gli eletti del M5s senza prevedere alcuna deroga, si possono tirare le somme su chi non tornerà - per lo meno sotto le insegne pentastellate - nella prossima legislatura. Tra di loro, come è noto, ci sono molti big ma non solo: tra senatori e deputati il conto, al netto di chi ha seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arriva a una cinquantina di eletti. Prima della scissione di Di Maio, infatti, il conto arrivava a 83 parlamentari al, ma sono ovviamente i nomi più roboanti su cui, in queste ore, si sta concentrando l'attenzione. A partire da Roberto Fico il quale, dopo una legislatura da presidente della commissione di Vigilanza Rai e ...

2giginl : RT @gemavideo76: La voglia continua di tifare Napoli passa anche attraverso la voglia di riuscire a condividere la passione sui social! Reg… - VileCit : @elevisconti Dove sarebbero questi geni se valesse regola dei due mandati in tutti i partiti? Lo sai che nel Pd esi… - Damianodanny1 : MATTIA FELTRI 2007 ARRIVA GRILLO RADUNA IN UNA PIAZZA DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE INEBRIA CON VAFFANCULO. OG… - allons_enfantes : @salvinimi Noto con dispiacere che ignori totalmente la regola del dondolo... - PIERPAO67864611 : RT @Marco_Farista: @ferramentafabb1 È ironica, ma è anche una che scrive piuttosto male. E se la prende con chi, a suo dire, non capisce. M… -