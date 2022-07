Community Shield | dove vedere Liverpool Manchester City in tv e streaming

(Di venerdì 29 luglio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandotv. Il match è in programma sabato 30 luglio 2022 alle ore 18.00. Protagoniste la scorsa stagione di un appassionante duello fino all’ultimo minuto, ildi Jürgen Klopp e ildi Pep Guardiola si ritrovano subito contro con in Calcio e Finanza.

Così Juergen Klopp alla vigilia del match tra il suo Liverpool e il Manchester City per il, in programma a Leicester. Il tecnico tedesco, che nella scorsa stagione aveva accarezzato ...Tutto pronto per l'assegnazione del primo trofeo della stagione domani a Leicester, dove si sfideranno Liverpool e Manchester City per il. Jurgen Klopp , allenatore dei Reds, ha parlato così alla vigilia della partita: 'E' una partita molto importante, ma c'è anche una stagione tutta da preparare, due fattori da non ...Le parole di Jurgen Klopp alla viglia del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, primo trofeo della stagione.ROMA, 29 LUG - "E' una partita molto importante, ma c'è anche una stagione tutta da preparare, due fattori da non ignorare, Domani comunque mi aspetto già di vedere due buone squadre". Così Juergen Kl ...