Come e quando richiedere il bonus mezzi pubblici (Di venerdì 29 luglio 2022) Il bonus mezzi pubblici si affaccia anch’esso per dare un po’ di respiro agli italiani, con un importo massimo di 60 euro, da sfruttare per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali di trasporto pubblico, che sia locale, interregionale o regionale. Come riportato da ‘wired.it, a partire da settembre 2022 potrete richiedere l’incentivo previsto dal decreto Aiuti. Lo stanziamento previsto è di 79 milioni di euro, istituito da un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bonus mezzi pubblici può essere utilizzato per l’acquisto in un unico abbonamento ordinario annuale, mensile o riferito a più mensilità, tranne che per i servizi di prima classe o premium. L’agevolazione può coprire fino al 100% del costo sostenuto. Gli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilsi affaccia anch’esso per dare un po’ di respiro agli italiani, con un importo massimo di 60 euro, da sfruttare per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali di trasporto pubblico, che sia locale, interregionale o regionale.riportato da ‘wired.it, a partire da settembre 2022 potretel’incentivo previsto dal decreto Aiuti. Lo stanziamento previsto è di 79 milioni di euro, istituito da un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ilpuò essere utilizzato per l’acquisto in un unico abbonamento ordinario annuale, mensile o riferito a più mensilità, tranne che per i servizi di prima classe o premium. L’agevolazione può coprire fino al 100% del costo sostenuto. Gli ...

pietroraffa : == Salvini:'Noi siamo europeisti e atlantisti, ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin'. Che è… - LegaSalvini : ???? Maria Giovanna Maglie: “L’articolo de La Stampa su presunti rapporti tessuti da Salvini in ambasciata russa è fa… - CarloCalenda : Ma come si fa a fare una discussione sul se serve un rigassificatore quando non abbiamo gas per l’inverno, sul se s… - ClaraZanardi1 : @ZanAlessandro Quando persone come lei spariranno dalla scena politica sarà sempre troppo tardi! - ablasor112 : @tzvmoon È come un film per voi e loro sono gli attori ma, mentre per loro è vita vera vissuta con tutto quello c… -