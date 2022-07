Calciomercato Napoli, offerta monstre per Zielinski: le cifre! (Di venerdì 29 luglio 2022) In forte dubbio la permanenza di Piotr Zielinksi in maglia azzurra. Il centrocampista polacco ha moltissime richieste, specialmente dall’Inghilterra. Nonostante una passata stagione decisamente sottotono per quelle che sono le qualità dell’ex Udinese, ci sono diversi club interessati a lui. Attualmente la squadra che ha mostrato maggiore interesse è proprio il West Ham. Il club londinese starebbe facendo sul serio per riuscire a portare alla corte di Moyes il numero 20 azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione online di la Repubblica, gli Hammers avrebbero offerto 35 milioni al Napoli. FOTO: Getty – Piotr Zielinski NapoliPrima di definire l’offerta pattuita al club partenopeo, la dirigenza londinese – prosegue poi la Repubblica – vorrebbe prima il sì del calciatore, al quale sono stati offerti 5 milioni ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) In forte dubbio la permanenza di Piotr Zielinksi in maglia azzurra. Il centrocampista polacco ha moltissime richieste, specialmente dall’Inghilterra. Nonostante una passata stagione decisamente sottotono per quelle che sono le qualità dell’ex Udinese, ci sono diversi club interessati a lui. Attualmente la squadra che ha mostrato maggiore interesse è proprio il West Ham. Il club londinese starebbe facendo sul serio per riuscire a portare alla corte di Moyes il numero 20 azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione online di la Repubblica, gli Hammers avrebbero offerto 35 milioni al. FOTO: Getty – PiotrPrima di definire l’pattuita al club partenopeo, la dirigenza londinese – prosegue poi la Repubblica – vorrebbe prima il sì del calciatore, al quale sono stati offerti 5 milioni ...

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Abraham: 'Io e #Dybala senza gelosia' ?? #Balotelli a… - DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - azzurri_news : RT @ivan__serio: ???? #Raspadori riflette sul trasferimento al #Napoli, l’attaccante del #Sassuolo vuole due rassicurazioni -Ingaggio da 3m… - pccpla : RT @cmdotcom: #Bernardeschi : 'Momenti difficili alla #Juve , ma non ho rimpianti. Trattato con il #Napoli , #MLS scelta di vita' https://t… -