Calciomercato Genoa, un grandissimo colpo per tornare in Serie A (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Genoa continua la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Serie B, in cui il Grifone si candida come una delle maggiori indiziate a vincere il torneo. La squadra guidata da Blessin inizia a prendere forma e anche i risultati nelle ultime amichevoli mandano segnali incoraggianti. I rossoblù hanno piegato la Lazio per 4-1 in un incontro che ha avuto un solo e unico mattatore: Massimo Coda, autore di una tripletta. Il bomber sarà il punto di riferimento in avanti, ma il Genoa continua a muoversi sul Calciomercato alla ricerca di altri rinforzi per completare l’organico. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe spuntata una pista di mercato che potrebbe infiammare la piazza. I rossoblù avrebbero messo nel mirino un giocatore di categoria superiore che potrebbe risultare fondamentale nella corsa verso la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilcontinua la marcia di avvicinamento al prossimo campionato diB, in cui il Grifone si candida come una delle maggiori indiziate a vincere il torneo. La squadra guidata da Blessin inizia a prendere forma e anche i risultati nelle ultime amichevoli mandano segnali incoraggianti. I rossoblù hanno piegato la Lazio per 4-1 in un incontro che ha avuto un solo e unico mattatore: Massimo Coda, autore di una tripletta. Il bomber sarà il punto di riferimento in avanti, ma ilcontinua a muoversi sulalla ricerca di altri rinforzi per completare l’organico. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe spuntata una pista di mercato che potrebbe infiammare la piazza. I rossoblù avrebbero messo nel mirino un giocatore di categoria superiore che potrebbe risultare fondamentale nella corsa verso la ...

ChryTredici : RT @buoncalcio: Calciomercato #Genoa, #Maksimovic rescinde il contratto con il Grifone - LAROMA24 : Calciomercato Roma, corsa a 3 per Calafiori: ci sono Zurigo, Basilea e Genoa #AsRoma - PagineRomaniste : Tre possibilità per #Calafiori: #Genoa e due squadre svizzere interessate #ASRoma #Calciomercato #LaRepubblica - grifoncina1977 : RT @buoncalcio: Calciomercato #Genoa, #Maksimovic rescinde il contratto con il Grifone - Cucciolina96251 : RT @LBuconi: #Frosinone è fatta per #Borrelli in prestito con obbligo di riscatto dal #Pescara. #Maksimovic ha risolto il suo contratto con… -