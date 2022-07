Calciomercato Como, spunta Mazzitelli per il centrocampo (Di venerdì 29 luglio 2022) In riva al Lario il mercato si fa scoppiettante. Il Como si sta adoperando per allestire una squadra completa e ambiziosa per la prossima stagione, cresce l’attesa tra i tifosi per l’arrivo di Cesc Fabregas, ex stella di Barcellona e Arsenal. Ma le trattative non finiscono qui: la dirigenza avrebbe rivolto la propria attenzione verso il nome di Luca Mazzitelli, centrocampista che attualmente milita nel Monza: l’interesse è concreto, ma le contrattazioni non sono semplici da portare a termine. Ecco le ultime dal Calciomercato del Como. Calciomercato Como, Tante squadre su Luca Mazzitelli del Monza Photo Credits: Pagina Ufficiale Facebook MonzaSecondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, anche il Como rientrerebbe nella lista delle squadre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) In riva al Lario il mercato si fa scoppiettante. Ilsi sta adoperando per allestire una squadra completa e ambiziosa per la prossima stagione, cresce l’attesa tra i tifosi per l’arrivo di Cesc Fabregas, ex stella di Barcellona e Arsenal. Ma le trattative non finiscono qui: la dirigenza avrebbe rivolto la propria attenzione verso il nome di Luca, centrocampista che attualmente milita nel Monza: l’interesse è concreto, ma le contrattazioni non sono semplici da portare a termine. Ecco le ultime daldel, Tante squadre su Lucadel Monza Photo Credits: Pagina Ufficiale Facebook MonzaSecondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, anche ilrientrerebbe nella lista delle squadre ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Como, fatta per l'arrivo di #Fabregas - tuttomonza : Il Como tratta Mazzitelli dal Monza - Calciopress : New post: Como Women: il calciomercato in tempo reale - LBuconi : #Como per il centrocampo prende quota #Mazzitelli del #Monza, che piace anche al #Frosinone. #calciomercato @DiMarzio - bari_times : Calciomercato Como, triennale per Ioannou: ufficiale -