Blanco incanta il Rock in Roma, la notte in bianco della Capitale (Di venerdì 29 luglio 2022) Blanco ha incantato il Rock in Roma, donando alla Capitale due “notti in bianco” difficili da dimenticare. Il giovane bresciano ha concluso, con l’esibizione di ieri sera, le due date previste per il capoluogo laziale, guadagnandosi il titolo di “evento dell’estate” e confermando tutte le aspettative riposte su di lui. Anche questa seconda serata, come la prima, è stata aperta dai Bnkr44, un collettivo post rap emergente proveniente da Empoli che ha saputo scaldare e preparare adeguatamente il pubblico durante l’attesa del proprio idolo. Blanco, intorno alle 21:50, è salito sul palco inaugurando il suo show sulle note di “Mezz’ora di sole“. In pochissimi secondi, ha saputo scatenare e travolgere l’intero parterre che ha previsto 30.000 persone, circa, ambedue gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)hato ilin, donando alladue “notti in” difficili da dimenticare. Il giovane bresciano ha concluso, con l’esibizione di ieri sera, le due date previste per il capoluogo laziale, guadagnandosi il titolo di “evento dell’estate” e confermando tutte le aspettative riposte su di lui. Anche questa seconda serata, come la prima, è stata aperta dai Bnkr44, un collettivo post rap emergente proveniente da Empoli che ha saputo scaldare e preparare adeguatamente il pubblico durante l’attesa del proprio idolo., intorno alle 21:50, è salito sul palco inaugurando il suo show sulle note di “Mezz’ora di sole“. In pochissimi secondi, ha saputo scatenare e travolgere l’intero parterre che ha previsto 30.000 persone, circa, ambedue gli ...

StefanoPompozzi : RT @raffaelevitali: Servigliano, la magia è qui. @PaoloNutini incanta 6mila fan, #Blanco si scalda con un aperitivo da Pane e Vino @Stefano… - raffaelevitali : Servigliano, la magia è qui. @PaoloNutini incanta 6mila fan, #Blanco si scalda con un aperitivo da Pane e Vino… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Blanco incanta Lucca. In 40 mila per applaudirlo. - TgrRaiToscana : Blanco incanta Lucca. In 40 mila per applaudirlo. -