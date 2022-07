Bernardeschi: ‘Momenti difficili alla Juve, ma non ho rimpianti. Trattato con il Napoli, MLS scelta di vita’ | Mercato (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 23:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di CalcioMercato.com: Federico Bernardeschi, oggi al Toronto, è stato intervistato da Sky Sport e ha raccontato l’esordio con la franchigia canadese: “E’ andato bene, sono felice e soddisfatto di come ho iniziato questo nuovo percorso. Questo è molto importante per me per approcciarmi ad un nuovo tipo di calcio, non mi aspettavo questo tipo di intensità: ovviamente è un calcio differente, devono ancora crescere, ma rispetto ad anni fa sono stati fatti passi da gigante. Manca un po’ di malizia, sono ancora un po’ acerbi in questo, ma dal punto di vista dell’intensità sono rimasto sorpreso: sono tutti atleti, sono molto avanti da questo punto di vista”. TIPO DI CALCIO – “A quale può essere accostato quello americano? Tatticamente non sono ai livelli ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 23:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Federico, oggi al Toronto, è stato intervistato da Sky Sport e ha raccontato l’esordio con la franchigia canadese: “E’ andato bene, sono felice e soddisfatto di come ho iniziato questo nuovo percorso. Questo è molto importante per me per approcciarmi ad un nuovo tipo di calcio, non mi aspettavo questo tipo di intensità: ovviamente è un calcio differente, devono ancora crescere, ma rispetto ad anni fa sono stati fatti passi da gigante. Manca un po’ di malizia, sono ancora un po’ acerbi in questo, ma dal punto di vista dell’intensità sono rimasto sorpreso: sono tutti atleti, sono molto avanti da questo punto di vista”. TIPO DI CALCIO – “A quale può essere accostato quello americano? Tatticamente non sono ai livelli ...

