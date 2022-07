Beppe Sala va a vivere con la compagna Chiara Bazoli. Il sindaco di Milano lascia Brera (Di venerdì 29 luglio 2022) Beppe Sala fa gli scatoloni e dice addio alla casa di Brera, nella quale ha vissuto per 15 anni. Inizia un nuovo capitolo nella vita del sindaco di Milano. Una scelta di cuore, dal momento che il primo cittadino meneghino si trasferisce nella casa della fidanzata Chiara Bazoli e dei suoi tre figli in zona Risorgimento, non lontano da Porta Venezia. Sui social Beppe Sala condivide le foto dell’ingresso del palazzo in Brera scrivendo “Adieu”, mentre nella seconda si vede un montacarichi incaricato di portar via dall’appartamento mobili e oggetti appartenenti al sindaco. Tra i commenti al post qualcuno ha ipotizzato un trasferimento a Roma, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022)fa gli scatoloni e dice addio alla casa di, nella quale ha vissuto per 15 anni. Inizia un nuovo capitolo nella vita deldi. Una scelta di cuore, dal momento che il primo cittadino meneghino si trasferisce nella casa della fidanzatae dei suoi tre figli in zona Risorgimento, non lontano da Porta Venezia. Sui socialcondivide le foto dell’ingresso del palazzo inscrivendo “Adieu”, mentre nella seconda si vede un montacarichi incaricato di portar via dall’appartamento mobili e oggetti appartenenti al. Tra i commenti al post qualcuno ha ipotizzato un trasferimento a Roma, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. ...

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - Michele_Arnese : PARLIAMO DI COSE SERIE Il nuovo amore di Egonu è il pallavolista Michal: «Per me il genere non conta» Beppe Sala… - enritombetti : @fabiospes1 @TorelliAvv @latwittipe @chiccotesta Si, Beppe Sala potrebbe essere un altro, ma x ora rimane giustamente a fare il Sindaco. - agorarai : La nostra @FraHammers ha intercettato l'On. @EmilioCarelli di Insieme per il Futuro: quale potrebbe essere il coinv… - EugeneAndHisAxe : RT @longogiovanni61: MILANO: un temporale e strade allagate. Cambiamenti climatici...? No: tombini perennemente ostruiti. Ma il Sindaco gen… -