Roma, 29 lug – Negli ultimi anni l'Europa sta attraversando le estati più calde dall'Impero Romano a tutt'oggi. Così almeno ci dicono gli esperti e così ci assillano i catastrofisti del clima. A confermarlo, ultimamente, è Anche uno studio apparso nel 2016 su Environmental Reaserach Letters Journal. Lo studio rivela che, dal 1986, le temperature medie estive sono superiori di 1,3°C rispetto a quelle di 2.000 anni fa. Lo studio coordinato da Jurg Leterbacher, coinvolgeva 40 ricercatori e venne compiuto 6 anni fa su anelli delle piante, dipinti, annotazioni e documenti storici redatti da medici, sacerdoti e monaci. Ma non temete perchè, ancora una volta, è emerso Anche che i problemi col clima che stiamo vivendo sono ciclici nel corso della storia europea. Lo studio sugli anelli dei pini Per ...

