Usa, la recessione è tecnica ma i problemi sono reali (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – recessione tecnica, per definizione, ma problemi reali. Negli Stati Uniti, con la Fed impegnata a combattere l'inflazione, arriva una notizia inattesa sul fronte della crescita: un calo a sorpresa del Pil sceso nel secondo trimestre dello 0,9% annuo e dello 0,2 congiunturale. Il dato si somma a quello già negativo del primo trimestre (-1,6%) formalizzando l'ingresso in recessione, tecnicamente legata a due trimestri consecutivi di calo del Pil. Il dato del Dipartimento al Commercio di Washington contrasta con le attese degli analisti che prevedevano una crescita dello 0,5%. A spingere in basso il dato sono state le riduzioni degli investimenti fissi e della spesa pubblica mentre i consumi privati sono saliti ancora dell'1%.

