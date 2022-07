Summer Cup U16, gli azzurrini raggiungono le Finals (Di giovedì 28 luglio 2022) A Latiano l'Italia si impone 2-1 su Israele staccando il pass per le fasi finali della competizione giovanile europea in programma dal 1° al 3 agosto a Le Touquet (Francia). Venerdì la sfida per il primo posto nel girone contro la Gran Bretagna Leggi su federtennis (Di giovedì 28 luglio 2022) A Latiano l'Italia si impone 2-1 su Israele staccando il pass per le fasi finali della competizione giovanile europea in programma dal 1° al 3 agosto a Le Touquet (Francia). Venerdì la sfida per il primo posto nel girone contro la Gran Bretagna

LucaAbate15 : @toselluc ma zw l’ha azzeccato un passaggio in tutta la youtuber summer cup? - praetorians22 : RT @esy_2017: PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #9 ?? POSTO: @RedStarVPC ?? POSTO: @HavenClubTeam ?? POSTO: @praetorians22 @Fga_eSport… - esy_2017 : PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #9 ?? POSTO: @RedStarVPC ?? POSTO: @HavenClubTeam ?? POSTO: @praetorians22… - zazoomblog : Summer Cup U16 buona la prima per le azzurrine - #Summer #buona #prima #azzurrine - PiacenzaPress : Calcio Tennis - Giovedì 28 luglio semifinali e finali della Freezer Summer Cup -