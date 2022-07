“Scelta obbligata”. Mediaset, la decisione sui programmi di Paolo Del Debbio e Mario Giordano (Di giovedì 28 luglio 2022) Mediaset ha preso la sua decisione su Paolo Del Debbio e Mario Giordano e i rispettivi programmi Dritto e rovescio e Fuori dal coro. Si attendeva con grande trepidazione da parte del pubblico la comunicazione ufficiale dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, che è arrivata in queste ore. E c’è anche una novità su Barbara D’Urso con un ulteriore dietrofront del Biscione. Vi avevamo raccontato del possibile ritorno di Carmelita già ad agosto, ma invece non sarà così. Il sito DavideMaggio ha ripreso le notizie rivelate da Mediaset. Una decisione quella presa su Paolo Del Debbio e Mario Giordano che era parecchio attesa dai telespettatori. La trasmissione Pomeriggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)ha preso la suasuDele i rispettiviDritto e rovescio e Fuori dal coro. Si attendeva con grande trepidazione da parte del pubblico la comunicazione ufficiale dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, che è arrivata in queste ore. E c’è anche una novità su Barbara D’Urso con un ulteriore dietrofront del Biscione. Vi avevamo raccontato del possibile ritorno di Carmelita già ad agosto, ma invece non sarà così. Il sito DavideMaggio ha ripreso le notizie rivelate da. Unaquella presa suDelche era parecchio attesa dai telespettatori. La trasmissione Pomeriggio ...

