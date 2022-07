Quella strana euforia da calciomercato

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ho capito una cosa: chi insegue la gloria muore di boria. La rima è totalmente casuale ma rafforza il concetto. In questi giorni dimi pare che molti dirigenti stiano cercando la gloria dimenticando la logica. E se ne stanno lì, il giorno dopo un affare concluso, a leggere sui giornali l’effetto che fa. Provocando, pensano loro, l’invidia degli avversari per via del fatto che tizio è passato da caio (Cairo?) a sempronio. E il giro si è consumato a causa di una loro mossa, la classica offerta + bonus. Insomma chi fa mercato si preoccupa della reazione del popolo, dell’appoggio politico del giornale che racconta i fatti, del commento di un famoso parrucchiere opinionista, o qualcosa di simile. Sembra di assistere ad una tappa di beer pong. Non avete mai giocato a beer pong? Si dispongono dei bicchieri pieni di birra sopra un lato del tavolo, ci si ...

Morenozagor : RT @VincenzoNamor85: Ho quella strana patologia :quando trovo il primo numero di Tex lo devo prendere! Questo credo sia il terzo Nuova Rist… - Imdesylol : RT @empatiaumana: SI, mi interessa quella roba 'strana': la criminologia, la mente dei pazzi e dei ser1al k1ll3r, la vita dopo la mort3 e t… - iimpala_67 : @francesco_r93 Pensavo di essere io quella strana :’) - d_cassandro : In cui, subito prima di partire per il Mani, vi racconto la Milano visionaria e radicale di Francesco Somaini, lo s… - Matteo_Varg : i tre prodotti trash del momento: la strana escrescenza semiumana dell'hype dei maneskin, il bizzarro figurante che… -

LeccePrima

Fa scalpore la foto newyorkese dellacoppia Di Maio - Sala, il manager e 'o scugnizzo, foto ... Lui ancora si nega, continua a ripetere che il suo posto è Milano, madi lanciare il sasso e ...... quando ha deciso, sulle prime note di apertura di campagna elettorale " questadella ... Verissimo che "contro Eni è stata un'aggressione giudiziaria e mediatica". E ancor più vero il ... “D(u)erive. Festival delle storie”. Per farsi rapire dalla letteratura Avevano chiesto discrezione e rispetto per i figli nel loro comunicato disgiunto, ma il gossip non parla di altro: Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai separati, anche se in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...