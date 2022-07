' Piani edilizia popolare I costi sono raddoppiati' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 28 luglio 2022) "Non deve passare in sordina la delibera approvata in consiglio comunale e inerente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà all'interno delle aree cosiddette Peep". Lo dice ...

elpiga3 : #crearelavoro ....penso sia il momento giusto per Regioni e Comuni per predisporre piani operativi dettagliati per… - tvprato : Soldi: “Il governo dei migliori ha raddoppiato il costo di trasformazione dei piani di edilizia popolare e Biffoni… - elpiga3 : #circolovirtuoso ....chiunque abbia l'onere di governare dovrà: - predisporre piani di riassetto territoriale, aut… -

LA NAZIONE

"Non deve passare in sordina la delibera approvata in consiglio comunale e inerente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà all'interno delle aree cosiddette Peep". Lo dice ......necessaria la riqualificazione di una parte dell'edificio per renderlo accessibile sui vari... responsabile del Serviziocivile della Loggia, del costo di 200mila euro, dopo il passaggio ... Sportello online per l’edilizia Oggi l’apertura A circa un anno dall’avvio del progetto entra in funzione oggi lo Sportello unico dell’edilizia sul portale web. Consente di presentare e gestire telematicamente le pratiche legate all’edilizia: doman ...Miceli (presidente degli architetti): «Bisogna intervenire sul patrimonio pubblico e privato. È l’occasione per risanare periferie e aree semicentrali » ...