Parleremo anche con lui Conte apre a Santoro nel Movimento

(Di giovedì 28 luglio 2022)tende la mano ae non esclude un suo coinvolgimento tra in 5S. Ben diverso e più cauto l'atteggiamento su Di Battista: "Si era allontanato, se torna dovrà accettare nuove regole"

thelondonboys47 : RT @SMaurizi: domani sera alle 21 a #ReggioEmilia parleremo del caso Julian #Assange e #WikiLeaks. Siete tutti graditi! grazie a #Marga ch… - Lucia88785493 : RT @SMaurizi: domani sera alle 21 a #ReggioEmilia parleremo del caso Julian #Assange e #WikiLeaks. Siete tutti graditi! grazie a #Marga ch… - AtchaJohn : RT @SMaurizi: domani sera alle 21 a #ReggioEmilia parleremo del caso Julian #Assange e #WikiLeaks. Siete tutti graditi! grazie a #Marga ch… - Alice160383 : RT @SMaurizi: domani sera alle 21 a #ReggioEmilia parleremo del caso Julian #Assange e #WikiLeaks. Siete tutti graditi! grazie a #Marga ch… - arianna20032000 : RT @SMaurizi: domani sera alle 21 a #ReggioEmilia parleremo del caso Julian #Assange e #WikiLeaks. Siete tutti graditi! grazie a #Marga ch… -

... il dialogo tra Michele Santoro e il Movimento può iniziare: "sicuramentecon lui. Ma voglio evitare operazioni a tavolino. Siamo aperti a chi vuole condividere il nostro progetto, ma ...Michele Santoro candidato nel M5s/ Conte: "con lui e..." Intanto da casa M5s emergono fonti importanti circa la chiusura forse definitiva dei rapporti politici ed elettorali con il ...Cerca adepti per l'operazione Mélenchon. Riapre la porta al Pd, viene rimbalzato da Bonelli e Fassina, guarda a Santoro e De Magistris, mentre Di Battista ...Possibile ritorno in politica per Michele Santoro. Dopo le dichiarazioni di settimane fa, Conte apre a un dialogo con il M5s.