Nuova squadra per Belotti: resta in Serie A! (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo un mese passato nella lista degli svincolati di lusso, potrebbe esserci una svolta nella carriera di Andrea Belotti. Nelle ultime ore, infatti, è spuntata una Nuova pretendente, molto attiva sul mercato in questi giorni. Belotti Torino RomaSi tratta della Roma, che sta facendo di tutto per regalare a Mourinho una squadra competitiva in Italia e in Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport, se i giallorossi dovessero cedere alcuni pezzi del reparto offensivo, potrebbero tentare l’assalto al Gallo, che prenderebbe il posto di vice-Abraham. Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo un mese passato nella lista degli svincolati di lusso, potrebbe esserci una svolta nella carriera di Andrea. Nelle ultime ore, infatti, è spuntata unapretendente, molto attiva sul mercato in questi giorni.Torino RomaSi tratta della Roma, che sta facendo di tutto per regalare a Mourinho unacompetitiva in Italia e in Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport, se i giallorossi dovessero cedere alcuni pezzi del reparto offensivo, potrebbero tentare l’assalto al Gallo, che prenderebbe il posto di vice-Abraham.

