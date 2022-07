Napoli, via Zielinski? Barak non è il primo nome: contatti per il sostitto (Di giovedì 28 luglio 2022) Piotr Zielinski rischia di essere un altro sacrificato del Napoli nel calciomercato estivo. Il centrocampista polacco non ha vissuto la sua miglior stagione l’anno scorso ma il suo profilo non è mai stato messo in discussione da Luciano Spalletti. E lo stesso Zielinski, qualche mese fa, dichiarò che a Napoli si trova benissimo e non ha alcuna intenzione di lasciare il club. Ma il futuro è in bilico per tutti e il West Ham sta cercando un accordo con il Napoli per il classe ’94. Zielinski Napoli (FOTO SSC Napoli)Zielinski verso il West Ham: contatti per Lo Celso Il Napoli dovrà fare i conti anche con la possibile cessione di Piotr Zielinski. Il West Ham prosegue il pressing per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Piotrrischia di essere un altro sacrificato delnel calciomercato estivo. Il centrocampista polacco non ha vissuto la sua miglior stagione l’anno scorso ma il suo profilo non è mai stato messo in discussione da Luciano Spalletti. E lo stesso, qualche mese fa, dichiarò che asi trova benissimo e non ha alcuna intenzione di lasciare il club. Ma il futuro è in bilico per tutti e il West Ham sta cercando un accordo con ilper il classe ’94.(FOTO SSCverso il West Ham:per Lo Celso Ildovrà fare i conti anche con la possibile cessione di Piotr. Il West Ham prosegue il pressing per ...

