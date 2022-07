Il (vero) messaggio di Putin in Iran (Di giovedì 28 luglio 2022) Il viaggio del presidente russo Vladimir Putin a Teheran ha avuto due effetti immediati dal punto di vista dell’immagine. Il primo è stato quello di distogliere l’attenzione della stampa dalle presunte notizie sullo stato di saluto del capo del Cremlino, apparso in una forma del tutto normale rispetto alle informazioni lasciate trapelare da anonime fonti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 28 luglio 2022) Il viaggio del presidente russo Vladimira Teheran ha avuto due effetti immediati dal punto di vista dell’immagine. Il primo è stato quello di distogliere l’attenzione della stampa dalle presunte notizie sullo stato di saluto del capo del Cremlino, apparso in una forma del tutto normale rispetto alle informazioni lasciate trapelare da anonime fonti InsideOver.

