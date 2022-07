Il colpo di fulmine? Esiste. E vi spiego cos'è (Di giovedì 28 luglio 2022) Ancora una volta ci confrontiamo con la scienza che avrebbe affermato che il colpo di fulmine non Esiste e innamorarsi è un percorso a tappe. Non voglio nemmeno approfondire cosa hanno scoperto questi scienziati anche perché sono convinto che il colpo di fulmine è l'inizio di un percorso a tappe per innamorarsi. Il colpo di fulmine è l'attrazione improvvisa nei confronti di una persona appena conosciuta. Il percorso lungo comincia in quel momento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Ancora una volta ci confrontiamo con la scienza che avrebbe affermato che ildinone innamorarsi è un percorso a tappe. Non voglio nemmeno approfondire cosa hanno scoperto questi scienziati anche perché sono convinto che ildiè l'inizio di un percorso a tappe per innamorarsi. Ildiè l'attrazione improvvisa nei confronti di una persona appena conosciuta. Il percorso lungo comincia in quel momento.

