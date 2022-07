Francesco Renga | chi è la compagna Diana Poloni | “Dopo Ambra | non è stato semplice”

(Di giovedì 28 luglio 2022)è uno dei cantautori più noti della musica e nonostante sia da sempre molto riservato, la sua vita privata è stata per anni sotto i riflettori, anche se attualmente non si può dire, di certo, che sia un avvezzo frequentatore delle cronache rosa.una lunga relazione conAngiolini, il cantante ha ritrovato l’amore con, chef e ristoratrice bresciana a cui ha dichiarato di aver dedicato la canzone “Aspetto che torni”. Scopriamo qualcosa in più su, la nuovadisi sono conosciuti subitola fine della relazione ...

Den_Kostas : @tramont36924098 Il solista mi ha fatto pensare a Francesco Renga! Bravo, questo tema di Timoria, sconosciuti qui in Spagna, direi. - Dimsuonosoft : RT @ComunediBergamo: Lazzaretto Estate 2022 si chiude con @RengaOfficial e @SamueleBersani - ComunediBergamo : Lazzaretto Estate 2022 si chiude con @RengaOfficial e @SamueleBersani - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: La scaletta del concerto di Francesco Renga a Orbetello - radiocalabriafm : FRANCESCO RENGA - L'AMORE ALTROVE -

Spazio, dunque, agli artisti che, da anni, regalano emozioni come Loredana Bertè e, ma anche agli artisti più giovani come Federico Rossi ed Emis Killa. Ci sarà anche il tempo per ...... Emis Killa, Giusy Ferreri, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte e Lum!x, Rocco Hunt, LDA, Valerio Lundini e I Vazzanikki, Francesca Michielin, Olly, Willie Peyote, Priestess,, ...Stasera su Rai2 alle 21:20 nuova puntata di Tim Summer Hits 2022: ecco scaletta e ospiti della quinta puntata, in cui si esibiranno anche Francesco Renga e Rkomi. Nuovo appuntamento con il TIM Summer ...Tim Summer Hits 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il concerto giunto alla quinta puntata e in differita su Rai 2, orario e data ...