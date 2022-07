Ex Milan, non c’è pace per Bojan Krkic: lo spagnolo si opera al menisco (Di giovedì 28 luglio 2022) Senza pace l'avventura giapponese di Bojan Krkic. L'ex Milan si è operato al menisco del ginocchio sinistro: ne avrà per 3 mesi Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Senzal'avventura giapponese di. L'exsi èto aldel ginocchio sinistro: ne avrà per 3 mesi

