Escherichia Coli in mare, divieto di balneazione in Emilia-Romagna: zone rosse e rischi (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo aver proibito ai bagnanti l'accesso a 28 località della costa riminese, in serata l'Arpae ne ha riabilitate 6, tra cui Cervia, Bellaria-Igea Marina e Rimini. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe il superamento dei limiti di Escherichia Coli e di enterococchi, di cui però non si conoscono le cause

Agenzia_Ansa : Vietato temporaneamente fare il bagno in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola per valori anomali… - Corriere : Escherichia coli, troppi batteri nella Riviera Romagnola: vietato nuotare in 28 tratti di costa - SkyTG24 : Riviera romagnola, batteri oltre limiti: stop bagno in mare in 28 zone - AndreaBS1976 : RT @ImolaOggi: Emilia Romagna, Escherichia coli oltre i limiti: stop balneazione in 28 aree. 30 chilometri di costa coinvolti (non capite?… - mariali94316534 : RT @RaiNews: Escherichia coli confermato in 8 aree, attese altre analisi -