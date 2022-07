Ciclismo | Marta Cavalli | “Sto bene | per alcuni giorni dovrò essere a riposo totale”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Era tra le più attese del Tour de France femminile 2022, ma una sfortunata caduta è stata letale per le sue ambizioni.deve leccarsi le ferite, è il caso di dirlo, e pensare a quel che sarà dopo quanto accaduto nella seconda tappa del Tour, la Meaux-Provins di 136,4 km. L’atleta della FDJ – SUEZ – Futuroscope era stata centrata in pieno dalla campionessa australiana Nicole Frain (Parkhotel Valkenburg), non resasi conta della presenza diche si era fermata per una caduta precedente a centro gruppo. Una dinamica davvero impressionante, ma senza conseguenze gravi sul fisico dell’azzurra, costretta però al ritiro. Trasportata in ospedale, le era stato riscontrato un trauma cranico ma, fortunatamente, nessuna lesione o frattura nonostante il violentissimo colpo. Rientrata in Italia,ha lasciato ...

