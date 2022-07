Calciomercato Atalanta: niente Nuno Tavares, andrà all’OM (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Atalanta, salta il colpo Nuno Tavares: il calciatore dell’Arsenal andrà infatti in Francia al Marsiglia niente Atalanta per Nuno Tavares. Dopo un lungo corteggiamento, i nerazzurri mollano la pista del difensore portoghese dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i gunners si sono accordati con l’Olympique Marsiglia. Domani il calciatore raggiungerà il nuovo club per le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022), salta il colpo: il calciatore dell’Arsenalinfatti in Francia al Marsigliaper. Dopo un lungo corteggiamento, i nerazzurri mollano la pista del difensore portoghese dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i gunners si sono accordati con l’Olympique Marsiglia. Domani il calciatore raggiungerà il nuovo club per le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

