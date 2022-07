Brunetta&co faranno la fine di Alfano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivi e prospettive politiche, stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico”. Con queste lapidarie dichiarazioni Silvio Berlusconi aveva liquidato qualche giorno fa i fuoriusciti da Forza Italia dopo la mancata fiducia al governo Draghi. La scelta del presidente Berlusconi di non partecipare alla votazione per verificare la tenuta del governo non era infatti piaciuta a tutti, a cominciare dai tre ministri forzisti di quello che fu il ‘governo dei migliori’. Hanno così detto addio al partito del Cavaliere i ministri Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna, e i parlamentari Andrea Cangini, Giusy Versace, Annalisa Baroni e Rossella Sessa. La prima in ordine di tempo a lasciare Forza Italia era stata Mariastella Gelmini: “Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ...