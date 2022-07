Bologna: Theate non convocato per l'amichevole col Twente, cessione ad un passo (Di giovedì 28 luglio 2022) Arthur Theate è sempre più vicino al trasferimento al Rennes per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro. Un ulteriore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Arthurè sempre più vicino al trasferimento al Rennes per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro. Un ulteriore...

EnricoTurcato : Il #Bologna ha venduto in questa sessione di mercato a 22 milioni #Hickey (2002) e a 20 milioni #Theate (2000). Gi… - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Theate al #Rennes potrebbe aprire il varco per #Rugani al #Bologna. A quel punto la #Juventus andr… - BolognaSpazio : ?????? | La lista dei convocati del #Bologna per la prima trasferta nei Paesi Bassi. Tornano #Bonifazi e #Raimondo, as… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA BOLOGNA - Perso Kim, il Rennes acquista Theate - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA BOLOGNA - Perso Kim, il Rennes acquista Theate -