Barbara D’Urso | succede quello che non pensavi

Leggi su leggilo

(Di giovedì 28 luglio 2022)che non: ecco il cambiamento che potrebbe arrivare per la celebre conduttrice.si sta godendo le vacanze riposandosi in vista della nuova stagione televisiva, che la vedrà ancora protagonista nonostante i recenti cambiamenti; dopo i tanti programmi, allaè rimasto “solo” Pomeriggio Cinque, mentre l’esperienza con La L'articolo proviene da Leggilo.org.