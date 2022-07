Ascolti TV | Mercoledì 27 luglio 2022. SuperQuark 13.1%, La Strada del Silenzio 9.4%. Gli Europei Femminili al 6% (Di giovedì 28 luglio 2022) Piero Angela Nella serata di ieri, Mercoledì 27 luglio 2022, su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.761.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 La Strada del Silenzio ha raccolto davanti al video 1.111.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.064.000 spettatori pari al 7.1% di share e Professor T 692.000 (5.6%). Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.165.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 il match di Calcio Femminile Germania-Francia, utile per gli Europei 2022, ha raccolto davanti al video 908.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 765.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 348.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) Piero Angela Nella serata di ieri,27, su Rai1ha conquistato 1.761.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 Ladelha raccolto davanti al video 1.111.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.064.000 spettatori pari al 7.1% di share e Professor T 692.000 (5.6%). Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.165.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 il match di Calcio Femminile Germania-Francia, utile per gli, ha raccolto davanti al video 908.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 765.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 348.000 spettatori con ...

