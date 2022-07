“Abbiamo comprato casa”. Svolta nella coppia nata a UeD. Ecco l’annuncio (Di giovedì 28 luglio 2022) Una coppia nata a Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti i loro fan e il pubblico del dating show. Stiamo parlando di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, i quali hanno annunciato sul social network Instagram di aver acquistato finalmente una casa insieme. Bellissime le parole utilizzate dalla giovane, che ha potuto leggere anche le reazioni di alcuni vip. Un momento sicuramente emozionante non solo per loro, ma anche per tutti coloro che avevano seguito con entusiasmo la loro esperienza nel programma. Dopo Uomini e Donne per Angela Caloisi e Paolo Crivellin ci sono state solamente bellissime notizie. E ora il loro sentimento è esploso, fino ad arrivare a questa scelta fondamentale per il loro futuro. Soffermandoci un attimo sulla prossima edizione di UeD, Anticipazioni Tv ha rivelato che potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Unaa Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti i loro fan e il pubblico del dating show. Stiamo parlando di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, i quali hanno annunciato sul social network Instagram di aver acquistato finalmente unainsieme. Bellissime le parole utilizzate dalla giovane, che ha potuto leggere anche le reazioni di alcuni vip. Un momento sicuramente emozionante non solo per loro, ma anche per tutti coloro che avevano seguito con entusiasmo la loro esperienza nel programma. Dopo Uomini e Donne per Angela Caloisi e Paolo Crivellin ci sono state solamente bellissime notizie. E ora il loro sentimento è esploso, fino ad arrivare a questa scelta fondamentale per il loro futuro. Soffermandoci un attimo sulla prossima edizione di UeD, Anticipazioni Tv ha rivelato che potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne ...

