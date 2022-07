Zeppieri-Galan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giulio Zeppieri affronterà Daniel Galan negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Umago 2022 (terra rossa). Per il giovane romano è la quarta partita in Croazia dopo le due vinte nelle qualificazioni e l’esordio vincente contro l’argentino Cachin, il suo primo sigillo a livello di circuito maggiore. Adesso il potente colombiano, giustiziere in tre set del nostro Fabio Fognini. Tra i due c’è da registrare solamente un precedente. Si sono incontrati ad inizio giugno nel primo turno del Challenger di Perugia (terra rossa). A prevalere in rimonta al set decisivo è stato proprio Zeppieri, che secondo le quote dei bookmakers partirà di poco sfavorito. Il sudamericano, infatti, è giocatore esperto ed in un buon momento di forma. Si è presentato ad Umago dopo gli ottavi di finale ad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giulioaffronterà Danielnegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(terra rossa). Per il giovane romano è la quarta partita in Croazia dopo le due vinte nelle qualificazioni e l’esordio vincente contro l’argentino Cachin, il suo primo sigillo a livello di circuito maggiore. Adesso il potente colombiano, giustiziere in tre set del nostro Fabio Fognini. Tra i due c’è da registrare solamente un precedente. Si sono incontrati ad inizio giugno nel primo turno del Challenger di Perugia (terra rossa). A prevalere in rimonta al set decisivo è stato proprio, che secondo le quote dei bookmakers partirà di poco sfavorito. Il sudamericano, infatti, è giocatore esperto ed in un buon momento di forma. Si è presentato addopo gli ottavi di finale ad ...

