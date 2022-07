WhatsApp Beta per Android 2.22.17.6 ci ricorda come funziona la crittografia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.22.17.6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versionediper: stiamo parlando della versione 2.22.17.6 L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : WhatsApp Beta per Android 2.22.17.6 ci ricorda come funziona la crittografia - LorenzoMontani : Non ti piace la tua foto profilo? Adesso puoi crearti un avatar! I ragazzi super informati di #WABetaInfo, avrebber… - gsluv4cxn_ : @spyheeda no amo io ho cambiato telefono a inizio luglio, non c’era quell’opzione, era solo per i beta tester di whatsapp - testflightcom : WhatsApp nuova beta disponibile su TestFlight - notiziariofinan : All’interno della versione Beta di WhatsApp per Android c'è una sezione dedicata agli Avatar. E' stato aggiunto il… -