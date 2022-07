Wartsila | Giorgetti | incrinata la fiducia tra Italia e Finlandia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La conferma della decisione didi non ritirare la procedura di chiusura delle attività produttive del sito di Trieste "incrina lache era alla base dei rapporti tra". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo."Sarà sicuramente vero che l'azienda ha operato nell'ambito delle leggi - prosegue - come è stato più volte precisato a questo tavolo, ma esistono non solo le procedure scritte ma anche un criterio di comportamento e regole di lealtà nei rapporti tra Paesi e persone. Criteri e regole evidentemente tradite. Ora da parte nostra servono una grande forza di volontà eper credere ancora in questa azienda e nelle sue intenzioni". "Il governono, sebbene in una situazione particolare, continuerà a ...