VIDEO Jannik Sinner, che allenamenti a Umago! Grande lavoro su servizio e gioco a rete (Di mercoledì 27 luglio 2022) lavoro e ancora lavoro. Jannik Sinner quest’oggi farà il suo rientro in campo, a tre settimane di distanza dall’ultimo match disputato a Wimbledon. Gli appassionati hanno ancora negli occhi il Grande quarto di finale che l’altoatesino ha disputato nel Tempio del tennis, al cospetto di Novak Djokovic. Una partita durata cinque set e nei primi due Sinner aveva fatto vedere i grossi miglioramenti compiuti sull’erba. Si torna quindi a giocare per capire se quell’evoluzione nel tennis di Jannik si replicherà anche su superficie diverse. Per questo, il test di oggi contro un “terraiolo” come Jaume Munar è decisamente probante. Non sarà un match facile per il ragazzo di Sesto Pusteria, opposto a una giocatore in forma e reduce dai quarti di finale del torneo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022)e ancoraquest’oggi farà il suo rientro in campo, a tre settimane di distanza dall’ultimo match disputato a Wimbledon. Gli appassionati hanno ancora negli occhi ilquarto di finale che l’altoatesino ha disputato nel Tempio del tennis, al cospetto di Novak Djokovic. Una partita durata cinque set e nei primi dueaveva fatto vedere i grossi miglioramenti compiuti sull’erba. Si torna quindi a giocare per capire se quell’evoluzione nel tennis disi replicherà anche su superficie diverse. Per questo, il test di oggi contro un “terraiolo” come Jaume Munar è decisamente probante. Non sarà un match facile per il ragazzo di Sesto Pusteria, opposto a una giocatore in forma e reduce dai quarti di finale del torneo di ...

