Varese, la discoteca chiude per la «maleducazione» dei clienti (Di mercoledì 27 luglio 2022) I cancelli della Village Summer Disco sono rimati serrati durante il weekend. Il proprietario su Facebook: «Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 luglio 2022) I cancelli della Village Summer Disco sono rimati serrati durante il weekend. Il proprietario su Facebook: «Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza»

LisaTorna : BEN FATTO. A VARESE CHIUDE LA DISCOTECA PER LA MALEDUCAZIONE DEI RAGAZZETTI...SEGUENDO QUEI CAZZARI DEI TRAPPER, RA… - albertolupini : Discoteca chiusa per… maleducazione. La lezione ai clienti del Village di Varese - massimoisetti : Basta teste di rapa. Genitori assenti Varese, chiude per un weekend la discoteca Village. «Ragazzi arroganti, nessu… - blusewillis1 : Varese, il titolare chiude la discoteca: «Ragazzi maleducati e ignoranti, stanchi dei loro “zio” e “bro”» - haparanda12 : RT @MaxdeiTOS: Si, sto invecchiando male, lo ammetto, sono diventato un brontolone e forse per questo comprendo il sentimento del titolare:… -